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Около 250 юных артистов стали участниками новогоднего фестиваля в Музее Победы

Александр Афонин
Город
Около 250 юных артистов стали участниками новогоднего фестиваля в Музее Победы
Фото: Музей Победы
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы 17 декабря завершился Российский фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Новогодняя метелица», участниками которого стали около 250 юных артистов. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в воскресенье, 18 декабря.

— На сцене большого киноконцертного зала выступили начинающие танцоры, музыканты и вокалисты из Москвы и Подмосковья. Зрители увидели яркие номера, посвященные зиме и Новому году. Красочные костюмы, прекрасные танцевальные номера и высокий исполнительский уровень порадовали гостей музея, — говорится в сообщении.

Участники конкурса были поделены на четыре возрастные группы: 6–8, 9–11, 12–14 и 15–17 лет. Мероприятие продлилось порядка пяти часов, в течение которых профессиональное жюри оценивало мастерство и артистичность выступающих.

Лидерами стали хореографический ансамбль «Золотая туфелька» из Домодедова, ансамбль народного танца «Перепляс» и творческий коллектив ДШИ имени Алябьева из Москвы, а также другие коллективы.

До этого сообщалось, что Музей Победы подготовит 45 новых выставочных проектов в следующем году. Экспозиции будут открыты в главном здании учреждения на Поклонной горе, филиалах музея в Ржеве, Красногорске и Жукове.

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