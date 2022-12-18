Средство от лишнего веса и стресса: спортивный врач рассказал о неожиданной пользе уборки снега

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Во время расчистки снега человек задействует большое количество мышц и тратит много калорий. Однако польза для здоровья будет только в том случае, если правильно определить оптимальный объем нагрузки. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал спортивный врач и тренер по физической подготовке Ринат Акбаров.

По его словам, физическая нагрузка при активных действиях с лопатой очень многогранна.

— При такой нагрузке задействуются все группы мышц, сердечно-сосудистая, дыхательная и иммунная системы и опорно-двигательный аппарат. Движения во время уборки снега можно сравнить с работой хоккеиста: он работает ногами, спиной, ягодичными мышцами, мышцами ног. В руках хоккеист держит клюшку, а человек, убирающий улицу, — лопату. Можно сравнить не только с хоккеем, но и с лыжными гонками на длинные дистанции, — уверен врач.

Во время уборки снега, в частности, прокачиваются икроножные мышцы, стопа и мышцы бедер. Кроме того, это хорошая кардионагрузка, подчеркнул эксперт.

Уборка снега — не только полезная физическая работа, но и умственный труд, отметил Акбаров.

— Вы можете регулировать нагрузку, делать перехват лопаты, стимулируя работу мозга. После такой нагрузки, если она сделана грамотно, человек размышляет на другом уровне. Уборка снега — шикарное средство переключения после стрессовой информации, глубокой мыслительной, интеллектуальной и эмоциональной работы, — рассказал Акбаров.

Если предположить, что при уборке человек берет два килограмма снега и поднимает на полметра, то за один захват, подъем и выброс он потратит примерно 10 джоулей, отметил медик. Если делать так без перерыва раз в десять секунд, то за час организм израсходует около 3600 джоулей (или 900 килокалорий), пояснил врач.

При отсутствии физической подготовки или при проблемах со здоровьем заниматься уборкой снега нужно аккуратно, подчеркнул медик.

— Нельзя с нуля взяться и, не имея стандартной физической подготовки, убирать снег три часа. На следующий день вы просто не встанете. Имеет смысл работать полчаса в среднем темпе, разбить процесс на какие-то периоды. Если у вас лишний вес, диабет, высокое давление или вы курите, в анамнезе был инфаркт или инсульт — нужно действовать аккуратно. Хотя при правильной постановке работы это поможет вам повысить уровень здоровья и качество жизни. Поэтому, как только вы почувствовали утомление, головокружение, дискомфорт — прекратите работу, посидите и отдохните, — уверен Акбаров.

Перед уборкой снега нельзя быть слишком разгоряченным и потным, поэтому сразу после душа, бани и обильного питания убирать снег нельзя, заметил эксперт.

Перед и во время уборки снега можно позволить себе напитки, посоветовал Акбаров.

— Можно выпить за 15 минут до уборки горячего какао с ложечкой меда, кусочком черного хлеба с красной или черной икрой — работоспособность и энергия будут колоссальными. В течение небольших перерывов можно сделать несколько глотков зеленого, травяного чая или клюквенного морса, — резюмировал врач.