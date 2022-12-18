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Более 100 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

Александр Афонин

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Более 100 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва
Россия, Москва, аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева Карта всех событий

Более 100 рейсов было задержано или отменено в аэропортах Москвы. Об этом в воскресенье, 18 декабря, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Расписания».

Наибольшее число изменений в расписании вылетов произошло в аэропорту Внуково. Там 41 самолет был задержан, а еще 13 рейсов отменили.

В Домодедове было задержано 28 самолетов, а один был отменен. В аэропорту Шереметьево задержали 28 рейсов, еще два были отменены, следует из данных сервиса.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что высота сугробов в Москве 18 декабря составила от 33 до 38 сантиметров, что позволило побить рекорд 1989 года. По данным метеоролога, подобные показатели обычно наблюдаются в феврале.

В аэропорту Внуково объяснили, что задержки рейсов связаны с обработкой самолетов противообледенительной жидкостью, а также с решениями командиров судов.

Кроме того, в связи со снегопадом в аэропорту Шереметьево возможны незначительные задержки на вылет самолетов в 10–15 минут.

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