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Бербок выступила против прекращения огня на Украине на условиях России

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Бербок выступила против прекращения огня на Украине на условиях России
Фото: МИД РФ

Глава МИД Германии Анналена Бербок выступила против прекращения огня на Украине на условиях России.

По ее мнению, исход событий, основанный на предложениях Москвы, не положил бы конец «ужасу для народа Украины». Ситуация для них, считает дипломат, обернулась бы иначе.

Министр добавила, что не верит в скорое прекращение огня. Чтобы достичь подобного, президенту России Владимиру Путину следует отдать соответствующий приказ ВС РФ, передает слова Бербок газета Bild am Sonntag.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что военный конфликт на Украине завершится капитуляцией ВСУ после того, как у них закончатся боеприпасы.

Это, вероятно, произойдет уже к весне 2023 года, считает специалист. По его мнению, в конфликте на Украине наступил решающий период.

18 декабря стало известно, что глава Минобороны Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в Южный военный округ и проинспектировал войска в зоне проведения специальной военной операции.

На кадрах военного ведомства министр облетает на вертолете районы расположения войск, проверяет передовые позиции подразделений в зоне СВО, укрепления и оборонительные рубежи.

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