Ряд трамваев задерживались на востоке Москвы из-за машины на путях

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Россия, Москва, Халтуринская улица Карта всех событий

Несколько трамвайных маршрутов задерживались в ВАО из-за автомобиля на путях. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в воскресенье, 18 декабря.

— На Халтуринской улице (в районе остановки «Черкизово») из-за автомобиля на путях задерживаются трамваи № 13 и 36, — говорится в сообщении.

В результате инцидента, как уточняется, маршруты были временно изменены. Пассажиров призвали быть внимательными и следить за объявлениями водителей, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно». Примерно через 20 минут движение трамваев на участке было восстановлено.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что высота сугробов в Москве 18 декабря составила от 33 до 38 сантиметров, что позволило побить рекорд 1989 года. По данным метеоролога, подобные показатели обычно наблюдаются в феврале.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в условиях сильного снегопада все службы столицы работают в плановом порядке.

Он добавил, что сотрудники коммунальных служб активно занимаются расчисткой проезжей части, подходов к остановкам и станциям метро. Транспорт работает без каких-либо серьезных сбоев, резюмировал глава города.