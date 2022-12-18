Четыре трамвая задерживались на Варшавском шоссе из-за автомобиля на путях

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Варшавское шоссе Карта всех событий

Из-за застрявшего на путях автомобиля на Варшавском шоссе задерживались трамваи нескольких маршрутов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в воскресенье, 18 декабря.

— На Варшавском шоссе (в районе остановки «МЦК Верхние Котлы») из-за автомобиля на путях задерживаются трамваи № 3, 16, 47 и 49, — говорится в сообщении.

В связи с возникшими ограничениями маршруты транспорта были временно изменены. Пассажиров призвали сохранять внимательность и следить за объявлениями водителей, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно». Через 20 минут движение трамваев восстановили.

Аналогичная ситуация произошла на севере столицы. Там на улице Клары Цеткин из-за автомобиля на путях задерживались трамваи № 23, 27 и 30.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что высота сугробов в Москве 18 декабря составила от 33 до 38 сантиметров, что позволило побить рекорд 1989 года.