Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Четыре трамвая задерживались на Варшавском шоссе из-за автомобиля на путях

Александр Афонин
Происшествия
Четыре трамвая задерживались на Варшавском шоссе из-за автомобиля на путях
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, Варшавское шоссе Карта всех событий

Из-за застрявшего на путях автомобиля на Варшавском шоссе задерживались трамваи нескольких маршрутов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в воскресенье, 18 декабря.

— На Варшавском шоссе (в районе остановки «МЦК Верхние Котлы») из-за автомобиля на путях задерживаются трамваи № 3, 16, 47 и 49, — говорится в сообщении.

В связи с возникшими ограничениями маршруты транспорта были временно изменены. Пассажиров призвали сохранять внимательность и следить за объявлениями водителей, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно». Через 20 минут движение трамваев восстановили.

Аналогичная ситуация произошла на севере столицы. Там на улице Клары Цеткин из-за автомобиля на путях задерживались трамваи № 23, 27 и 30.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что высота сугробов в Москве 18 декабря составила от 33 до 38 сантиметров, что позволило побить рекорд 1989 года.

Транспорт Москва Трамваи
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Вячеслав Поставнин
Вячеслав Поставнин

Многим сбежавшим скоро придется вернуться

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Любимый поэт Алтынбека

Никита Миронов
Никита Миронов

Олимпийцы второго сорта

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Детские вопросы

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Все обращения будут рассмотрены

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Большая, общая история

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Проверка «на вшивость» прошла успешно

Все мнения
О проекте