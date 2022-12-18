Путин заявил о происходящих переменах к лучшему в России

Фото: Администрация президента РФ

Происходящие перемены в России и мире приведут к лучшему. Об этом в воскресенье, 18 декабря, заявил президент РФ Владимир Путин.

— Большие перемены сегодня происходят не только в России, меняется весь мир. Верю, что это перемены в лучшую сторону, — сказал глава государства в видеообращении к участникам первого съезда Российского движения детей и молодежи.

Путин выразил надежду, что поступками, решимостью, а также открытостью планов и намерений можно сделать мир более справедливым, передает сайт Кремля.

До этого Путин заявил, что против России развернули беспрецедентную агрессию, чтобы смять экономику страны. Он отметил, что западные страны своими действиями пытаются спровоцировать разрушительную инфляцию в стране.

Несмотря на это, по мнению президента, их ожидания не оправдались. Глава государства подчеркнул, что именно благодаря сплоченной работе ЦБ, правительства и субъектов Федерации ситуация была стабилизирована, несмотря на массовые санкции.