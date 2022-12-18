Завернутое в ткань тело убитой женщины обнаружили в Подмосковье

Фото: СК РФ

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух мужчин, подозреваемых в убийстве женщины в городе Кашира. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в воскресенье, 18 декабря.

Так, 17 декабря в районе гаражей, расположенных в микрорайоне Ожерелье, прохожие обнаружили тело женщины. Она была завернута в ткань, а при осмотре у нее были зафиксированы травмы в области головы и шеи.

После установления личности потерпевшей полиция задержала двух мужчин 1984 и 1989 годов рождения. На допросе они дали признательные показания.

По их словам, причиной для убийства послужила ссора во время распития алкоголя. Следователи провели осмотр места происшествия и изъяли ткань для анализа.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В ближайшее время мужчинам будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

До этого сообщалось, что на северо-западе Москвы мужчина поссорился с женой из-за ревности и поджег ее. Девушка выжила и была госпитализирована с ожогами различной степени тяжести.