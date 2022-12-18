Крупный пожар произошел на нефтегазоконденсатном месторождении в Иркутской области

Фото: Telegram / #кобзевнасвязи

В Усть-Кутском районе Иркутской области произошло возгорание на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении, площадь пожара составила около тысячи квадратных метров. Об этом в воскресенье, 18 декабря, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

— Пожар на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении. Информация уточняется. Предварительно — произошло возгорание на площади около тысячи квадратных метров, — сказал он.

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Глава региона добавил, что пожару присвоили третий номер сложности. По предварительной информации, в результате инцидента пострадал один человек, написал Кобзев в Telegram-канале.

До этого сообщалось, что два человека погибли в результате пожара на площади 2,5 тысячи квадратных метров на нефтеперерабатывающем заводе в городе Ангарске Иркутской области. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.