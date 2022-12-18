Более 200 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы на фоне снегопада

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Более 200 рейсов было задержано или отменено в аэропортах Москвы из-за наступившей в городе непогоды. Об этом в воскресенье, 18 декабря, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Расписания».

Наибольшее число изменений в расписании вылетов произошло в аэропорту Домодедово. Там 119 самолетов было задержано, а отмененным оказался только 1 рейс, который был назначен в Махачкалу.

Во Внукове было задержано 50 самолетов, а еще 2 отменили. Наконец, в аэропорту Шереметьево задержали 90 рейсов, еще 5 были отменены, следует из данных сервиса.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что высота снежного покрова в Москве 18 декабря составила от 33 до 38 сантиметров, что позволило побить рекорд 1989 года. Он отметил, что подобные показатели обычно наблюдаются в феврале.

По словам руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, мощный снегопад в Москве закончится к вечеру 18 декабря.