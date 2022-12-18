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Пушилин сообщил о пострадавших в результате обстрела больницы в Донецке

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Происшествия
Пушилин сообщил о пострадавших в результате обстрела больницы в Донецке
Фото: glava-lnr.info

В результате обстрела Донецка со стороны ВСУ несколько снарядов попало в корпус больницы Калинина. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в воскресенье, 18 декабря.

— При обстреле Донецка снаряды противника попали в крышу и окно корпуса № 6 ДокТМО (больница Калинина). На данный момент известно об одном тяжелораненом, есть пострадавшие средней тяжести, — сказал он.

Политик добавил, что на данный момент специалисты закончили эвакуацию пациентов больницы. Медицинский персонал учреждения не пострадал, написал Пушилин в Telegram-канале.

Украинские боевики 15 декабря дважды обстреляли Донецк. Мэр Алексей Кулемзин заявил, что центр города подвергся самому массированному обстрелу с 2014 года.

«Вечерняя Москва» пообщалась с очевидцами этого инцидента. Как рассказала жительница Донецка Виктория Мельникова, тогда утром дончане вместо будильника проснулись под звуки массированного обстрела из украинской РСЗО.

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