«У всей Европы руки в крови»: жители Донецка рассказали, как пережили самый массированный удар ВСУ

Фото: Андрей Чередниченко/ТАСС

Украинские боевики утром 15 декабря дважды обстреляли столицу Донецкой народной республики. ВСУ выпустили по двум центральным районам города 40 ракет из РСЗО «Град». Глава региона Алексей Кулемзин заявил, что центр населенного пункта подвергся самому массированному обстрелу с 2014 года. По официальным данным, не менее девяти человек получили ранения. Среди них — ребенок. Также власти сообщили о повреждении по меньшей мере восьми многоэтажек, общежития, университетского корпуса, храма и ТЦ. «Вечерняя Москва» пообщалась с очевидцами этого страшного инцидента.

Взрывы вместо будильника

Как рассказала «ВМ» жительница Донецка Виктория Мельникова, в утро четверга дончане вместо будильника проснулись под звуки массированного обстрела из украинской РСЗО.

— Это была самая крупная атака боевиков на мирный город за последние 8,5 года, — рассказала Мельникова. — Кого-то украинские ракеты застали дома еще спящими, а кто-то был уже на улице, шел на работу. Произошло это в районе семи утра.

По словам горожанки, от действий ВСУ пострадали Ворошиловский и Киевский районы столицы республики. Под ударом оказались больницы и жилые дома, зафиксированы прямые прилеты в многоэтажки. В двух из них вспыхнул пожар, а у торгового центра, расположенного возле студенческого городка, взрывной волной снесло часть крыши.

— Благо, учащиеся сейчас на дистанционном обучении. И утром в студгородке практически никого нет, — уточнила собеседница «ВМ».

По словам девушки, местный штаб территориальной обороны зафиксировал по меньшей мере девять пострадавших в результате массированной атаки из числа мирных граждан. Один человек погиб — это сотрудник республиканской травматологической больницы.

Спасо-Преображенский кафедральный собор тоже оказался под огнем, что сильно поразило жителей. Несколько прилетов украинских ракет пробили его купол, сообщила Виктория:

— В момент обстрела внутри находилось более двадцати священнослужителей и довольно много прихожан. К счастью, никто не пострадал.

Местные убеждены, что украинские военные при ударах используют поставляемую из США и Европы технику.

— Военкоры сообщают, что по Донецку украинские боевики давно стреляют не из советских установок «Град», а бьют уже из чешских реактивных систем залпового огня «Вампир», — продолжила Виктория. — Фактически к уничтожению Донбасса подключились все страны НАТО, то есть у всей Европы руки в крови мирных жителей.

Спастись любой ценой

Как рассказал «ВМ» 21-летний Артем, его утро тоже началось не с чашки кофе, а с попыток спасти свою жизнь, когда он услышал звук первого ракетного удара из тех 40, которые насчитали местные власти.

— Лично я реагирую на каждый шум очень резко. Когда прогремели взрывы, я вмиг проснулся, — вспоминает Артем. — Поначалу казалось, что сработала ПВО, начали орать машины. И тут я понял, что мой день начнется не с кофе, а с самозащиты.

Дабы минимизировать шансы погибнуть в результате обстрелов, парень выбрал безопасную локацию в доме, где дождался завершения атаки:

— Складывалось впечатление, будто выстрелы исходят со стороны жилых кварталов. Это я потом из соцсетей узнал о 40 ракетных атаках. Мой знакомый пытался даже посчитать, сколько ударов нанесли ВСУ, но сбился со счету. Честно говоря, для меня, как и для многих местных, нет никакой разницы, сколько ракет прилетело, — 15 или 40. Ясно одно — сейчас оружие у противника сильнее, чем было раньше.

Артем также сообщил, что в городе возникли проблемы с интернетом, водоснабжением и энергетикой.

Русская рулетка

Со страхом и трепетом вспоминает раннее утро четверга Анастасия Москалева. Молодая мама, которая ждет рождения еще одного малыша, призналась, что ей справиться с произошедшим вокруг кошмаром помогает вера в бога:

— Практически каждое утро я вместе с ребенком бегу в коридор и падаю на пол, чтобы спастись от ракетных ударов, читаю «Отче наш» в надежде, что все скоро закончится. Нам очень страшно. Центр города практически уничтожен, город превращен руины, а мирные люди остались без жилья. Все мы давно забыли, что такое сон.

Жители Донецка, по словам Москалевой, устали от непрекращающегося кошмарного сна, в котором им приходится жить:

— Как будто мы не живем, а постоянно играем в русскую рулетку: выживешь или нет.

Родителям дончанки, которые живут в центре города, удалось вовремя эвакуироваться из квартиры:

— Если раньше удары наносились по окраинам Донецка, а центр считался относительно безопасным местом, теперь все изменилось. Мои родные недавно купили квартиру в одном из центральных районов города, так сегодня этот дом превращен в груду хлама. Слава богу, что им удалось спастись и не попасть под завал.

Страшные последствия

Жительница Донецка Юля Иванова в момент обстрелов собиралась в продуктовый магазин, где она работает продавцом. Подъехав поближе к месту работы, она заметила, что ударная волна зацепила окно здания, повредила потолок и товары:

— Утреннего обстрела я не видела, но его последствия я, конечно, могла наблюдать возле своего рабочего места. Территория вокруг магазина усыпана осколками и комками земли, остальные страшные события я видела только на фото.

Видела девушка и последствия предыдущих обстрелов центра Донецка, когда ВСУ атаковали крытый рынок, автостанцию, бульвар Шевченко и Университетскую улицу.

— Выглядит все это очень устрашающе, особенно когда проходишь рядом с этими местами спустя неделю, — сказала девушка.

В этих районах до сих пор стоит запах гари и лежат осколки стекла. Например, такую картину можно наблюдать на крытом и цветочных рынках, добавила Иванова.