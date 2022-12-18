МЧС объявило о ликвидации факельного горения на нефтегазоконденсатном месторождении в Иркутской области

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Сотрудники экстренных служб ликвидировали факельное горение на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении в Иркутской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России в воскресенье, 18 декабря.

— В 02:24 по иркутскому времени (21:24 по московскому — прим. «ВМ») пожар локализован, аварийно-спасательными формированиями ликвидировано факельное горение на площадке буферных емкостей, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что на данный момент специалисты проводят тушение отдельных очагов пожара. Угрозы для местного населения нет, передает Telegram-канал «МЧС_38».

18 декабря пожар произошел на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении. По словам губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, возгоранию присвоили третий номер сложности, горение происходило на площади в тысячу квадратных метров.