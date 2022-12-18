Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

МЧС объявило о ликвидации факельного горения на нефтегазоконденсатном месторождении в Иркутской области

Александр Афонин
Происшествия
МЧС объявило о ликвидации факельного горения на нефтегазоконденсатном месторождении в Иркутской области
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Сотрудники экстренных служб ликвидировали факельное горение на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении в Иркутской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России в воскресенье, 18 декабря.

— В 02:24 по иркутскому времени (21:24 по московскому — прим. «ВМ») пожар локализован, аварийно-спасательными формированиями ликвидировано факельное горение на площадке буферных емкостей, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что на данный момент специалисты проводят тушение отдельных очагов пожара. Угрозы для местного населения нет, передает Telegram-канал «МЧС_38».

18 декабря пожар произошел на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении. По словам губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, возгоранию присвоили третий номер сложности, горение происходило на площади в тысячу квадратных метров.

МЧС Иркутская область Пожары
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Вячеслав Поставнин
Вячеслав Поставнин

Многим сбежавшим скоро придется вернуться

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Любимый поэт Алтынбека

Никита Миронов
Никита Миронов

Олимпийцы второго сорта

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Детские вопросы

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Все обращения будут рассмотрены

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Большая, общая история

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Проверка «на вшивость» прошла успешно

Все мнения
О проекте