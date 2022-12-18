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Bloomberg: ЕС потерял триллион долларов из-за отказа от газа из России

Александр Афонин
В мире
Bloomberg: ЕС потерял триллион долларов из-за отказа от газа из России
Фото: shutterstock

Отказ стран ЕС от газа из России стоил государствам региона порядка триллиона долларов. Об этом в воскресенье, 18 декабря, сообщило агентство Bloomberg.

По данным издания, подобная сумма связана с ростом стоимости электроэнергии для европейских компаний и потребителей. Несмотря на это, текущий показатель — лишь начало самого масштабного энергетического кризиса за последние десятилетия.

При этом ЕС, как говорится в материале, из-за ограниченных поставок сырья из России по окончании зимнего сезона столкнется с проблемами. Они связаны с опустением газовых хранилищ, которые будет крайне проблематично заполнить.

Как утверждает Bloomberg, подобная ситуация с поставками газа продлится минимум до 2026 года, когда на смену России смогут прийти Катар и США.

Политолог Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что у ЕС достаточно средств, чтобы преодолеть энергетический кризис, с которым они столкнулись в связи с прекращением поставок российских энергоресурсов. Что касается альтернативных путей получения газа и нефти, есть ряд стран, с которыми ЕС уже начал сотрудничать по этим вопросам, отмечает эксперт.

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