Мединский возглавит рабочую группу по созданию нового учебника по истории
Помощник президента России Владимир Мединский возглавит рабочую группу по созданию нового школьного учебника по истории. Об этом сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в воскресенье, 18 декабря.
— Сегодня принято решение, что возглавит рабочую группу Владимир Ростиславович Мединский как руководитель рабочей группы по историческому просвещению, — сказал он.
Министр добавил, что работы по созданию нового учебника будут проводиться не с нуля. На данный момент в распоряжении ведомства находится ряд пособий, среди которых имеется книга Анатолия Торкунова. По словам Кравцова, написание нового учебника займет примерно год, передает ТАСС.
До этого Кравцов сообщал, что в новые школьные учебники по истории будет включен раздел о специальной военной операции России. Министр уже подписал новые единые программы и направил их в Минюст.
В ноябре научный директор РВИО Михаил Мягков рассказал, что организация планирует добавить в школьные учебники истории под редакцией Мединского раздел о причинах СВО. Помимо данной инициативы, РВИО намерено создать специальное учебное пособие о героических личностях России и подвигах участников СВО.