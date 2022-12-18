Мединский возглавит рабочую группу по созданию нового учебника по истории

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Помощник президента России Владимир Мединский возглавит рабочую группу по созданию нового школьного учебника по истории. Об этом сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в воскресенье, 18 декабря.

— Сегодня принято решение, что возглавит рабочую группу Владимир Ростиславович Мединский как руководитель рабочей группы по историческому просвещению, — сказал он.

Министр добавил, что работы по созданию нового учебника будут проводиться не с нуля. На данный момент в распоряжении ведомства находится ряд пособий, среди которых имеется книга Анатолия Торкунова. По словам Кравцова, написание нового учебника займет примерно год, передает ТАСС.

До этого Кравцов сообщал, что в новые школьные учебники по истории будет включен раздел о специальной военной операции России. Министр уже подписал новые единые программы и направил их в Минюст.

В ноябре научный директор РВИО Михаил Мягков рассказал, что организация планирует добавить в школьные учебники истории под редакцией Мединского раздел о причинах СВО. Помимо данной инициативы, РВИО намерено создать специальное учебное пособие о героических личностях России и подвигах участников СВО.