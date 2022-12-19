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Месси поделился желанием продолжать карьеру в сборной Аргентины

Егор Провоторов
Спорт
Месси поделился желанием продолжать карьеру в сборной Аргентины
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси поделился с журналистами эмоциями от победы на чемпионате мира, а также рассказал, что рассчитывает продолжать выступления в составе своей национальной команды.

По словам именитого футболиста, он очень хотел победой на чемпионате мира «закрыть свою карьеру». Все произошедшее вокруг в финале чемпионата мира для Месси было «впечатляющим». Аргентинец заметил, что завоевал Кубок Америки и Кубок мира «почти в конце» карьеры.

— Я люблю футбол, то, чем я занимаюсь. Мне нравится быть в сборной, в группе, я хочу продолжить выступать ещё несколько игр, будучи чемпионом мира, — приводит слова капитана сборной Аргентины «Чемпионат».

Аргентинская национальная команда накануне обыграла команду Франции и завоевала золото чемпионата мира по футболу в Катаре. Игра принесла Месси два новых рекорда: для форварда она стала 26-й на мундиалях. Благодаря этому он опередил бывшего игрока сборной Германии Лотара Маттеуса, который в 1990 году вышел на свою 25-ю встречу в рамках ЧМ.

Футбол Аргентина Лионель Месси чм-2022 Чемпионат мира по футболу
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