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Макрон раскрыл детали диалога с Мбаппе после финала чемпионата мира по футболу

Егор Провоторов
Спорт
Макрон раскрыл детали диалога с Мбаппе после финала чемпионата мира по футболу
Фото: shutterstock

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал нападающего национальной команды Килиана Мбаппе после проигрыша французов в финале чемпионата мира от футбольной сборной Аргентины.

Глава Пятой республики напомнил, что его сборная сильно уступала после первого тайма. То, что сделал Мбаппе, является «большой редкостью» в футболе и необыкновенным моментом, уверен Макрон. При этом он заметил, что в этом «камбэке» есть заслуга всей команды.

— Мбаппе — отличный игрок, но он молод, я сказал ему, что ему всего 24 года. Он стал лучшим бомбардиром этого чемпионата мира. Он уже был чемпионом, а теперь дошёл до финала. Мне так же грустно, как и ему. Команда заставила нас очень гордиться, в конце концов, мы проиграли футбольный матч. Это спорт, — приводит слова Макрона «Чемпионат».

Французская сборная уступила национальной команде Аргентины в финале чемпионата мира по футболу в серии пенальти. Два раза по ходу встречи сборная Франции отыгрывалась. Все три мяча забил Килиан Мбаппе. Он же стал лучшим бомбардиров соревнований.

Футбол Франция Эммануэль Макрон Чемпионат мира по футболу
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