«Этап правления Кету»: нумеролог рассказала, каким будет 2023 год

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Грядущий год следует посвятить повышению своей образованности и защите внутренних интересов. Ведь год определяют «семерка» и «теневая» планета Кету. Об этом «Вечерней Москве» рассказала нумеролог Алла Новокрещенова.

По ее словам, главная цифра 2023 года — «семерка». В нумерологии это число означает мудрость и философское отношение к жизни.

— Посвятите 2023 год саморазвитию: больше читайте, получайте новые знания и навыки, философствуйте. Число «семь» поможет вам добиться максимальных успехов в этом направлении, — объяснила Новокрещенова.

Также важно учесть, что 2023 год находится в ведении Кету — «теневой» планеты, которая, как считали древние, может оказывать огромное влияние не только на жизнь людей, но и на весь мир. В год «правления» Кету способности человека анализировать свой внутренний мир достигают наивысшего уровня. Именно поэтому внимание нужно уделить наблюдению и анализу.

— Вспомните основные этапы своей жизни. Постарайтесь ответить на вопрос: что я сделал не так? Такой анализ позволит вам понять причины ранее совершенных ошибок и поможет их исправить. Но для этого нужно отключить каналы внешней информации и довериться своей интуиции, — отметила Новокрещенова.

Следование этой стратегии в год «семерки Кету» даст вам шанс исправить даже глобальные ошибки прошлого.

В плане личной жизни год лучше начинать с объяснений, подчеркнула нумеролог. «Семерка» поможет партнерам разобраться в своих чувствах.

— Будьте искренни в своих словах и чувствах, — посоветовала собеседница «ВМ». — И тогда 2023 год подарит вам и вашей половинке незабываемые впечатления.

О финансовом благополучии в 2023 году судить сложно. Поддерживаемая «семеркой» Кету непредсказуема в этом аспекте. По этой причине лучше всего придерживаться тактики строгой экономии, добавила Новокрещенова.