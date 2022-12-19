Илон Маск спросил у подписчиков, стоит ли ему покинуть пост главы Twitter

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Американский миллиардер Илон Маск в ночь на понедельник, 19 декабря, запустил на своей странице в Twitter опрос о том, стоит ли ему покинуть пост главы социальной сети, и дал обещание подчиниться желанию пользователей.

— Должен ли я уйти с поста главы Twitter? Я подчинюсь результатам этого опроса, — написал предприниматель на своей странице.

Примечательно, что за несколько минут до этого бизнесмен разместил в соцсети другую публикацию, в которой пообещал, что теперь внесение «серьезных изменений» в политику Twitter будет сопровождаться соответствующими изменениями, пишет РИА Новости.

На прошлой неделе основатель и бывший руководитель социальной сети Twitter Джек Дорси заявил, что только он виноват в том, что сервис подвержен корпоративному и государственному влиянию.

7 декабря Илон Маск заявил, что уволил заместителя генерального юрисконсульта Twitter Джима Бейкера из-за вероятной причастности специалиста к скандальной истории, связанной с цензурой вокруг ноутбука сына президента США Джо Байдена.