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Катю Лель обижает, когда ее считают сумасшедшей из-за истории с пришельцами

Егор Провоторов
Общество
Катю Лель обижает, когда ее считают сумасшедшей из-за истории с пришельцами

Известная в прошлом российская певица Катя Лель вновь заговорила о встрече с пришельцами. Знаменитость призналась, что ее очень обижает скептический настрой общественности относительно ее заявлений.

Как утверждает артистка, встреча с инопланетянами произошла, когда ей было 16 лет. Внеземные существа якобы заявились к ней в дом, после чего жизнь будущей певицы серьезно изменилась. Она «начала слышать» мысли людей. Кате Лель понадобилось 30 лет, чтобы признаться обо всем широкой публике.

— Мне было очень обидно. Люди смеялись и не верили в это, называли ненормальной, — поделилась эмоциями знаменитость с командой шоу «Суперстар! Возвращение», пишет портал StarHit.

Катя Лель утверждает, что уже давно общается с инопланетными существами. Исполнительница заявила, что существа вторгнутся на Землю к 2030 году. До этого артистка рассказала, что готова стать участницей лунной экспедиции. По словам знаменитости, у нее уже есть свой участок на Луне.

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