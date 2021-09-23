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«Уже есть свой участок»: певица Катя Лель собралась на Луну

Рафаэль Залян

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
«Уже есть свой участок»: певица Катя Лель собралась на Луну
Фото: Пресс-служба Кати Лель

Певица Катя Лель готова стать участницей лунной экспедиции. Об этом исполнительница хита «Муси-пуси» сказала в беседе с «Вечерней Москвой». Так она отреагировала на новость о подготовке к высадке первого россиянина на Луну.

По словам знаменитости, у нее уже есть свой участок на Луне.

— Мне фанаты в свое время подарили на день рождения. У меня имеется сертификат, подтверждающий это. Я владелица частицы Луны, так сказать, — поделилась певица.

Лель отметила, что давно увлекается космической тематикой и поддерживает связь с внеземными цивилизациями.

— Я неоднократно уже рассказывала о встрече с инопланетными существами. Делиться подробностями встречи не хочу, так как не все меня поймут. Однозначно могу заявить, что мы на Земле не одни, — сказала Лель.

Певица уверена, что человечество не готово узнать ту правду, которую ей поведали представители иных миров.

— Да, я с ними общаюсь, и каждый может их встретить. Когда люди будут морально готовы, я расскажу правду, которую мне раскрыли они, — объяснила собеседница «ВМ».

Певица выразила желание отправиться в лунную экспедицию, чтобы посетить свой участок и, возможно, встретиться с друзьями с других планет.

— Я рассматриваю вариант полета в космос, хоть для встречи с инопланетянами не нужно куда-то специально лететь. Но на Луну обязательно сгоняю, чтобы проведать свой еще один дом, — заключила она.

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