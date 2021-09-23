Роскосмос начал готовиться к высадке первого россиянина на Луну

Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва

Госкорпорация «Роскосмос» объявила о тендере на разработку организации пилотируемых полетов на Луну. Победителю необходимо разработать требования к космической технике для таких полетов.

— Цели научно-исследовательской работы: разработка предложений, рекомендаций, требований к перспективным технологиям, элементам и системам изделий ракетно-космической техники, обеспечивающим надежную реализацию пилотируемых полетов к Луне, работе космонавтов на окололунной орбите и поверхности Луны с учетом необходимости решения медико-биологических проблем, — говорится в документе компании, опубликованном на сайте госзакупок.

Общая сумма контракта составит 1,7 миллиарда рублей. При этом впервые указано, что полеты российские космонавты будут проводить на ракете «Ангара». Кроме того, будут использовать малые пилотируемые транспортные корабли, передает РИА Новости.

До этого генеральный директор ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов в разговоре с «Вечерней Москвой» объяснил, почему в России прекращена разработка сверхтяжелых ракет для полетов на Луну. Он также сообщил о планах отечественной космической отрасли — в ближайшие годы к спутнику Земли отправятся автоматические межпланетные станции.

Ближайший запуск миссии «Луна-25» запланирован на май 2022 года. В ее задачу входит отработать технологию посадки на искусственный спутник Земли и провести бурение на южном полюсе спутника Земли, чтобы поискать там воду. Как известно, последний раз отечественные космические аппараты там бывали в далеком 1976 году в рамках миссии «Луна-24».