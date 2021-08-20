Старт российской лунной программы перенесли на 2022 год

Фото: АГН Москва

Запуск российской автоматической межпланетной станции (АМС) «Луна-25» к спутнику Земли решили перенести с октября 2021 года на май 2022 года. Об этом в пятницу, 20 августа, рассказали в пресс-службе Роскосмоса.

Старт лунной миссии перенесли на второе из возможных пусковых окон — период времени, когда «Луна-25» «оптимально и по заданной траектории достигнет точки назначения».

Запуск отложили из-за выявленной во время наземной экспериментальной отработки необходимости дополнительного подтверждения заявленных характеристик приборов аппарата, говорится в сообщении на сайте госкорпорации.

31 июля научно-технический совет Роскосмоса принял решение о создании Российской орбитальной служебной станции и приступит к ее проектированию. Разработка эскизного проекта новой станции начнется в рамках действующей федеральной космической программы на срок до 2025 года.

В госкорпорации добавили, что эксплуатировать российский сегмент Международной космической станции (МКС) после 2024 года небезопасно из-за старения значительной части оборудования.

29 июля на МКС впервые открыли люк в многофункциональный лабораторный модуль «Наука». После его успешной стыковки со станцией, когда экипаж открыл люк модуля, его двигатели внепланово включились. Для стабилизации МКС были включены двигатели корабля «Прогресс», угрозы экипажу не было.