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«Обреченный проект»: почему Россия отказалась от лунной ракеты

Руслан Давлетшин

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Эксклюзивы ВМ
Технологии
«Обреченный проект»: почему Россия отказалась от лунной ракеты
Фото: roscosmos.ru / Госкорпорация Роскосмос

Россия прекратила техническое проектирование сверхтяжелой ракеты-носителя для полетов на Луну. Об этом сообщил представитель одного из разработчиков проекта — генеральный директор ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов. Поставит ли это под угрозу российскую лунную программу, «Вечерняя Москва» узнала у эксперта.

«Енисей» в космосе не потечет

Речь идет о двухступенчатой ракете-носителе «Енисей» на кислородно-керосиновых двигателях. Как сообщает РИА Новости, о прекращении работ директор самарского предприятия сообщал еще в феврале текущего года, но тогда речь шла лишь об изменении облика ракеты. Теперь же ее разработка прекращена полностью. Таким образом, на ближайшее время фактически вычеркиваются с повестки дня перспективы высадки российских космонавтов на Луну. Во всяком случае всю работу по этому направлению придется начинать по новой.

Судя по всему, связано это с тем, что стоимость создания одной ракеты-носителя равна расходам на всю российскую космонавтику за 10 лет, считает руководитель Института космической политики Иван Моисеев. Ее создание оценивалось в 1,5 триллиона рублей за 10 лет, тогда как весь бюджет Роскосмоса в 2020 году — 176 миллиардов рублей.

— Поэтому получается, что приходится делать одну ракету 10 лет и новую космическую программу придумывать, потому она стоит как вся космическая программа, включающая и остальные космические аппараты тоже. Естественно, это был обреченный проект, зря потраченные деньги, и о Луне придется забыть надолго. Есть вариант, который рассматривался еще в 2015 году, — запускать с помощью «Ангары» в несколько запусков, но все придется начинать сначала. Потому что часть денег на разработку сверхтяжелой ракеты уже была израсходована, — отметил эксперт.

Он называет эту ситуацию организационным провалом, поскольку все риски можно было просчитать заранее и избежать лишних трат. Тем более у нашей страны есть опыт создания ракет подобного класса — Н-1 в рамках советской лунной программы и «Энергия» — в рамках проекта многоразовой транспортно-космической системы «Энергия — Буран». Все они были закрыты, в том числе по экономическим соображениям.

«Обреченный проект»: почему Россия отказалась от лунной ракетыФото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва

У американцев получается, а у нас нет. Почему?

При этом на Западе сверхтяжелые ракеты летают вполне успешно. Одна из недавних разработок — Falcon Heavy компании Илона Маска. Она уже совершила три пуска, включая два коммерческих, закончившихся успешно.

— Маск сделал два очень мощных прорывных решения. Первое — он использует не очень эффективные с технической точки зрения, но очень эффективные с экономической двигатели. Их много — девять штук на первой ступени, то есть 27 всего. По устройству Falcon Heavy похожа на нашу Н-1 по количеству двигателей. Но он довел их надежность до такого показателя, что у него все прошло успешно, хотя вероятность успешного первого пуска оценивалась 50 на 50. А с каждым следующим пуском надежность повышается, — добавил Моисеев.

В конце 1960–1970-х для полетов на Луну американцы использовали ракету-носитель «Сатурн-5» — и все 13 ее пусков прошли успешно.

У нас же подобные проекты не удавалось и не удается реализовать из-за большого количества разрабатываемых ракет, поясняет специалист. Кроме того, в сверхтяжелых ракетах нет и больших потребностей, поскольку для них попросту нет полезной нагрузки. Все необходимое на околоземную орбиту и вообще в космос выводится «Союзами» и «Протонами». Последние заменяются новыми ракетами-носителями «Ангара». Так что теперь они займут эту нишу.

— Нам сейчас нужны ракеты легкого класса, — подчеркнул эксперт.

Пока без глубокого освоения Луны

К Луне же в ближайшие годы отправятся автоматические межпланетные станции, говорит Моисеев. Ближайший запуск миссии «Луна-25» запланирован на май 2022 года. В ее задачу входит отработать технологию посадки на искусственный спутник Земли и провести бурение на южном полюсе спутника Земли, чтобы поискать там воду. Как известно, последний раз отечественные космические аппараты там бывали в далеком 1976 году в рамках миссии «Луна-24».

— Запуск «Луны-25» много раз переносили, и его цель — восстановить те технологии, которые были у нас, когда запускали «Луну-9» (первый в мире искусственный космический аппарат, приземлившийся на поверхность Луны 3 февраля 1966 года — прим. «ВМ»), отработать сам факт посадки на искусственный спутник Земли. Научные приборы — вторично. Потом планируются лунные, орбитальные автоматические станции и только потом забор грунта и доставка его на Землю, — рассказал Иван Моисеев.

Над более глубоким освоением Луны, констатирует эксперт, российские власти пока не заморачиваются. Да и соответствующих запросов от населения не исходит. Если бы в обществе об этом много думали и разговаривали, можно было бы найти возможности. Причем не обязательно лунная программа стала бы сверхдорогой. Да и само по себе освоение Луны выгодно, поскольку открывает лучшие перспективы для изучения дальнего космоса, заключил собеседник «ВМ».

Впрочем, в «Прогрессе» не исключили, что к разработке сверхтяжелой ракеты для полета к искусственному спутнику Земли могут вернуться, если будет уточнена программа.

По словам генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина, работа по созданию стратегической транспортной космической системы никогда не прекращалась. Однако в прежнем облике ракета создаваться не будет. В госкорпорации отсрочку разработки объяснили тем, что сейчас необходимо перенаправить деньги на более прорывные технологии. Это позволит создать совершенно иные двигатели и сделать космическую систему многоразовой.

Он подчеркнул, что нецелесообразно ради одноразового полета вокруг Луны выкидывать 1 триллион рублей на создание ракеты под крики людей, у которых денег не хватает в стране. Поэтому ракету лучше сделать чуть позже, но зато так, чтобы это стало стимулом развития композиционных материалов в космической отрасли, новых двигателей, а также систем и сплавов.

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