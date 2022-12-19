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Облачная погода и небольшой снег ожидают жителей Москвы 19 декабря

Егор Провоторов

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Облачная погода и небольшой снег ожидают жителей Москвы 19 декабря
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Облачная погода, небольшой снег и гололедица ожидаются в столичном регионе в понедельник, 19 декабря. Об этом рассказали специалисты Гидрометцентра РФ.

В дневное время суток температура воздуха в Москве составит от 2 до 4 градусов ниже нуля. Ночью же столбики термометров будут показывать на уровень от 7 до 9 градусов мороза. В Подмосковье синоптики обещают от 2 до 7 градусов ниже нуля днем и до 11 градусов — ночью.

Также специалисты спрогнозировали ветер западного направления, с переходом в ночное время на юго-западное. Скорость составит 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление при этом составит 755 миллиметров ртутного столба, говорится на сайте российского Гидрометцентра.

На предстоящей неделе, 19–25 декабря, в столице ожидаются резкие колебания температур в диапазоне от минус 15 до плюс 1 градуса. В этот период погода в регионе будет довольно изменчивой. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

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