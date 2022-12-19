Более 200 человек нашли работу благодаря чемпионату «Абилимпикс»

Фото: Пресс-служба «Абилимпикс»

В этом году столичные компании взяли на работу 236 участников чемпионата по профессиональному мастерству для людей с инвалидностью «Абилимпикс». Об этом в понедельник, 19 декабря, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Чемпионат «Абилимпикс» со временем трансформировался в уникальную экосистему, где встречаются талантливые специалисты и работодатели. Благодаря чемпионату возможностей более 200 участников «Абилимпикса» получили работу в столичных компаниях в этом году, — отметила она.

Заммэра подчеркнула, что на данный момент у работодателей изменились стереотипы о трудоустройстве людей с ограниченными возможностями здоровья, теперь компании ставят на первое место профессиональные компетенции соискателя.

Проект чемпионата развивается на базе центра «Профессионал», партнерами «Абилимпикса» выступили уже более 200 столичных компаний, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

До этого Ракова рассказала, что столичные власти оказывают всяческую поддержку людям с инвалидностью, которых в городе проживает около миллиона человек, из них около 50 тысяч — дети. В частности, в столице функционируют служба ранней помощи для семей с детьми с нарушениями развития от рождения и до трех лет, а также сервис для людей с ампутацией «Новые возможности».