Открытые отборы на промышленные предприятия пройдут в центре «Моя работа»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

улица Щепкина, дом 38, строение 1 Карта всех событий

Открытые отборы на лучшие промышленные предприятия Москвы организуют во флагманском центре занятости населения «Моя работа». Компании предложат москвичам несколько десятков вакансий.

По словам директора центра занятости населения «Моя работа» Андрея Тарасова, трудоустроиться в рамках отборов смогут специалисты разной квалификации: от новичков до опытных экспертов.

Уровень зарплаты на предложенных вакансиях может достигать 150 тысяч рублей. Предприятия будут искать сотрудников на инженерно-технические, административные и ИТ-позиции.

Подготовиться к собеседованиям горожанам помогут карьерные консультанты службы занятости.

Отборы будут проходить по адресу улица Щепкина, дом 38, строение 1. Мероприятия запланированы на 20 и 22 декабря, передает официальный сайт мэра Москвы.

Во флагманском центре «Моя работа» на улице Щепкина 15 декабря в 11:00 прошла ярмарка вакансий для людей с инвалидностью в рамках проекта «Хочу работать». Соискатели смогли выбрать предложения по работе от компаний из банковского сектора, сферы услуг и строительства, компаний из социальной сферы и благотворительности, а также госсектора.