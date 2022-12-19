Семьи участников СВО получат подарки и приглашения на новогодние мероприятия в Москве

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Столица организует новогодние поздравления и мероприятия для родственников участников специальной военной операции (СВО). Социальные работники в компании Деда Мороза развезут подарки детям, женам и родителям призванных жителей Москвы до 30 декабря.

— Город уделяет большое внимание поддержке семей мобилизованных. В сентябре мы открыли специализированный центр, где семьи могут получить всестороннюю помощь от города. А сегодня мы стараемся сделать так, чтобы в предновогодние дни семьи москвичей, призванных на военную службу, были окружены вниманием и заботой, — рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, самую насыщенную программу подготовили для детей. Каждому ребенку от 3 до 13 лет вручат сладкий подарок. Ребят также пригласят на праздничные мероприятия — елку мэра в Гостином Дворе, представление в Кремле и ледовые шоу. Они также смогут получить абонементы на катки в городские парки и билет в цирк на проспекте Вернадского, отметила заммэра.

Ракова также добавила, что в Москве работает новогодний контакт-центр. Его сотрудники уже связались с большинством семей участников СВО и определили удобное время для визита Деда Мороза. Образы зимних волшебников воплотят 250 представителей молодежного совета столичного комплекса социального развития, прошедшие специальный инструктаж по работе с детьми. Во время визита они не только вручат подарки, но и устроят ребятам мини-представления.

Помимо этого, центры поддержки семей мобилизованных в первой половине декабря ежедневно организовывали детские занятия, мастер-классы и квесты.

Подарки к новогоднему столу также получают жены и родители призванных москвичей. Социальные помощники уже приступили к доставке им праздничных наборов от московского правительства.

Родственники участвующих в СВО москвичей, с которыми сотрудникам новогоднего контакт-центра не удалось связаться, могут уточнить информацию по телефону: +7 495 870-44-44, передает официальный сайт мэра Москвы.

На днях мэр столицы Сергей Собянин рассказал о работе пунктов «Москва помогает», которые во всех районах города занимаются сбором новогодних подарков для жителей новых российских территорий и участников спецоперации.