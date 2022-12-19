Составлен новый зимний плейлист для московских парков

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Посетители столичных парковых зон услышат новые композиции победителей 14-го сезона проекта «Плейлист Моспродюсер | Музыка в парках». Об этом в понедельник, 19 декабря, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Заявки на участие в новом сезоне проекта «Плейлист Моспродюсер | Музыка в парках» подали артисты из 110 городов. 50 лучших треков совсем скоро зазвучат в столичных парках, — рассказал директор Московского продюсерского центра Андрей Петров.

По его словам, для горожан это возможность познакомиться с творчеством молодых артистов, а для музыкантов — повысить узнаваемость своего творчества. Так, новую музыку можно будет услышать в 13 парках города.

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В частности, жители Москвы смогут услышать композиции коллективов Lurmish и «Гафт», группы Hehehe и исполнительницы Margosha, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В первый день зимы, 1 декабря, стартовал новый сезон проекта «Музыка в метро». В этом году организаторы проекта ввели важное правило — разделили площадки по уровню громкости. Как уточняется, было введено три уровня громкости: низкий уровень — на таких площадках выступают музыканты-солисты и акустические исполнители; средний — негромкие выступления солистов и коллективов; высокий — музыкальные коллективы и брасс-бэнды.