Ефимов: Объем льготной ипотеки в Москве вырос более чем на семь процентов с начала года

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За первые 11 месяцев этого года по программе льготной ипотеки в столице выдали кредиты на сумму 252,5 миллиарда рублей, что на 7,3 процента выше аналогичного периода прошлого года. Об этом в понедельник, 19 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— В Москве сохраняется высокий спрос на программу льготной ипотеки. Несмотря на то что в октябре объем кредитования снизился на фоне неопределенности и нежелания граждан брать крупные займы на длительный срок, в ноябре показатели вновь стали расти, — сказал он.

По словам заммэра, сохранению спроса поспособствовало несколько факторов: снижение ставок, повышение кредитных лимитов и возможность совмещать льготные программы с ипотечными займами.

На данный момент ипотека остается главный драйвером рынка недвижимости в Москве. По информации аналитической системы bnMap.pro, доля ипотеки в общем объеме сделок на первичном рынке составила 74 процента в «старой» Москве и 89 процентов в Новой Москве.

Программу льготной ипотеки планируется продлить до 1 июля 2024 года, повысив ставку до восьми процентов годовых. Несмотря на последний фактор, спада темпов строительства в скором времени не прогнозируется.

Согласно оценкам городского департамента экономической политики и развития, проектное финансирование позволит завершить начатое строительство, а план по вводу жилья будет выполнен как в этом, так и в следующем году.

До этого Ефимов сообщил, что Москва возглавила список регионов России по уровню инвестиционной привлекательности по итогам ежегодного исследования, которое проводит Национальное рейтинговое агентство.

Для корректной оценки инвестиционной привлекательности использовался набор из 57 факторов, включающих статистические данные, результаты опроса предпринимательского сообщества и экспертные оценки.