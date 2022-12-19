Москва выставит на торги нежилое помещение в ЦАО

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Большой Толмачёвский переулок, 4с1 Карта всех событий

Столица разместила на торгах нежилое помещение площадью более 400 квадратных метров в центре города. Об этом в понедельник, 19 декабря, сообщил министр столичного правительства, глава департамента городского имущества, входящего в комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, Максим Гаман.

— Город предлагает предпринимателям помещения, расположенные в разных округах столицы. Они отличаются размерами и конфигурацией. Это позволяет представителям бизнеса выбрать тот лот, что подходит именно им. Так, в начале 2023 года на торги будет выставлен крупный объект недвижимости в Центральном административном округе, — рассказал он.

По словам руководителя ведомства, речь идет о подвальном помещении, которое расположено по адресу: Большой Толмачевский переулок, 4. Его площадь составляет 408,9 квадратного метра. Победитель торгов получит право использовать помещение по своему усмотрению, уточнил Максим Гаман.

Он отметил, что помещение с высокими потолками расположено в пятиэтажном доме, который был построен в 1907 году. У него есть отдельный вход со двора. Глава департамента добавил, что заявочная кампания на участие в аукционе стартует в первом квартале 2023 года, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого на городские торги был выставлен уникальный объект — помещение площадью 256 квадратных метров на мансардном этаже многоквартирного дома на Арбате.