Аналитик объяснил, почему доллар обречен на рост в 2023 году

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Ослабление курса доллара по отношению к евро и иене в последние несколько месяцев имеет временный эффект, в следующем году американская валюта снова обретет свою силу. Такое мнение выразил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

По его словам, в наступающем году доллару помогут глобальная рецессия, а также геополитические разногласия, рекордный уровень инфляции, скачок процентных ставок Центробанков западных стран в условиях накопленных долгов, а также продовольственный и энергетический кризисы. Вполне возможно, все эти факторы приведут к глобальному экономическому спаду, считает эксперт.

— В результате рецессии сократятся прибыли компаний и глобальные инвесторы, вероятно, побегут из рынка акций и других рискованных активов в защитный доллар, что приведет к его укреплению, — отметил он.

Дополнительную поддержку американской валюте окажет возможное повышение ставки ФРС до 5,25 процента в следующие полгода. При этом, по мнению некоторых аналитиков, американский регулятор при определенных условиях поднимет ставку до 7-10 процента годовых.

Кроме того, по словам Васильева, в 2023 году не исключено обострение геополитической ситуации на Ближнем Востоке или в отношениях США и Китая. Эксперт пояснил, что в условиях глобальной неопределенности инвесторы традиционно будут использовать наиболее ликвидный актив — доллар, передает агентство «Прайм».

В ближайшее время евро может перешагнуть отметку 70 рублей. Однако в следующем году с большой долей вероятности евро ждет значительное падение. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал экономист и аналитик Александр Разуваев.