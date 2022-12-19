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В ДНР и Запорожскую область доставлено 15 тонн гуманитарного груза от московских единороссов

Полина Долганова
Город
В ДНР и Запорожскую область доставлено 15 тонн гуманитарного груза от московских единороссов
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Гуманитарный конвой Московского городского регионального отделения (МГРО) партии «Единая Россия» доставил в Донецкую народную республику (ДНР) и Запорожскую область свыше 15 тонн гуманитарной помощи. Об этом рассказали в региональном отделении партии.

Уточняется, что в составе грузов были вещи, лекарства и продукты питания. Конвой посетил Донецк, Мариуполь, Мелитополь и поселки Мангуш и Юрьевское.

По словам координатора женского движения «Единой России» в Москве Ирины Елиферовой, гуманитарная помощь из Москвы регулярно отправляется в зону СВО.

— И для меня очень важно всегда приезжать самой — это заряжает меня и бойцов: они по-настоящему рады каждому приезду волонтеров и знают, что на родине о них постоянно помнят и думают, — рассказала она.

Участник гуманитарного конвоя, исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» в САО Москвы Эльдар Шарипов в свою очередь добавил, что военные в зоне СВО являются проводниками для волонтеров. Участники боевых действий помогают доставить помощь в те места, где идут боевые действия.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что столица организует новогодние поздравления и мероприятия для родственников участников специальной военной операции (СВО). Социальные работники в компании Деда Мороза развезут подарки детям, женам и родителям призванных жителей Москвы до 30 декабря.

партия «Единая Россия» Гуманитарная помощь ДНР
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