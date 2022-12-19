Российские танкисты сорвали наступление ВСУ в Харьковской области

Фото: Минобороны РФ

Экипаж российского танка Т-80 Западного военного округа (ЗВО) сорвал наступление Вооруженных сил Украины в Харьковской области. Об этом в понедельник, 19 декабря, сообщает РИА Новости.

По словам командира танкового подразделения с позывным «Викинг», украинские военные предприняли попытку скопить силы для удара с целью продолжить наступление. Задачей его подразделения было не допустить сосредоточения противника, передает агентство.

До этого боец специального назначения ЗВО рассказал, что на Купянском направлении российские силы используют многофункциональный оптико-электронный комплекс «Ирония» для наведения на цели и съемки ударов. Система, по его словам, предназначена для наблюдения и сбора данных о местности. Она позволяет выявлять различные объекты, оснащена тепловизором и лазерным дальномером. При помощи этого комплекса можно также производить видеосъемку.

Накануне в пресс-службе Министерства обороны рассказали, что российские подразделения взяли под контроль населенный пункт Яковлевка, расположенный в ДНР.