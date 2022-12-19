Московские снегопады повторили рекорд 1941 года

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Снегопады в Москве повторили рекорд, который был зафиксирован в 1941 году. Об этом в понедельник, 19 декабря, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, утром 19 декабря высота снежного покрова на метеостанции на ВДНХ достигла отметки 34 сантиметра.

— Это самый высокий показатель с начала зимы и повторение суточного рекорда по высоте снежного покрова, установленного 19 декабря 1941 года, — написал специалист на своей странице в Telegram.

О рекордных показателях высоты снежного покрова в Москве ранее предупреждал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

На текущей неделе, 19–25 декабря, в столице ожидаются резкие колебания температур в диапазоне от минус 15 до плюс 1 градуса. В этот период погода в регионе будет довольно изменчивой. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, погоду на этой неделе лучше всего описывают слова одного из персонажей советского фильма «Покровские ворота»: «такая внезапная, такая противоречивая».