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Военный корабль Таиланда затонул в Сиамском заливе

Анастасия Колоскова
Происшествия
Военный корабль Таиланда затонул в Сиамском заливе
Фото: Telegram/Zvezdanews

В ночь на понедельник, 19 декабря, корвет (корабль второго ранга) Военно-морских сил (ВМС) Таиланда «Сукхотхаи» затонул в Сиамском заливе. Об этом сообщила пресс-служба ВМС государства.

Судно попало в сильный шторм во время патрулирования акватории. В результате корвет накренился, и вода попала в систему энергообеспечения. На момент инцидента на борту находились 106 моряков, из них 75 удалось спасти. В настоящее время ведутся поиски еще 31 человека.

Видео: Telegram / Zvezdanews

В начале ноября в акватории города Чжанхуа на западном побережье острова Тайвань затонуло грузовое судно с флагом Панамы. Панамское судно, перевозившее цемент, затонуло у берегов тайваньского Чжанхуа из-за отказа главного двигателя. На борту судна находились 17 членов экипажа, пять из них были спасены проходящим рядом грузовым судном, 12 пропали без вести.

В феврале 2022 года итальянский круизный лайнер с 237 пассажирами и 50 членами экипажа на борту загорелся у берегов Греции в водах Ионического моря. Корабль Euroferry Olympia шел от Игуменицы в итальянский Бриндизи.

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