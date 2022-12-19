Антон Филипенко выиграл в реалити-шоу «Звезды в Африке» и получил пять миллионов рублей

Фото: Из личного архива Антона Филипенко

Российский артист Антон Филипенко стал победителем третьего сезона реалити-шоу «Звезды в Африке» и получил пять миллионов рублей в качестве приза.

Другими участниками финального этапа стали певица Юля Гаврилина и Карина Кросс. Как стало известно, во время финального испытания девушки допустили ошибки: Гаврилина — три, а Кросс — одну.

Певицы были расстроены, так как у них не получилось закрепить за командой «красных» звание победителя. Напомним, что Филипенко начинал свой путь на проекте в «синей» команде. После того как все соплеменники покинули шоу, он вынужденно перешел к своим соперникам. Но при этом оставался верен своей прошлой команде.

В сентябре известная российская сваха Роза Сябитова не прошла испытания голодом в телешоу «Звезды в Африке. Битва сезонов». В рамках правил проекта в этом выпуске участники должны были проявить силу воли и перебороть чувство голода. Участница шоу не справилась с одним из испытаний, из-за чего команда противников решила выгнать Сябитову на совете, после этого она покинула телепроект.

В апреле российский юморист, актер, резидент Comedy Club Роман Юнусов рассказал о минусах питания на проекте «Звезды в Африке». По его словам, питаться маисом и бобами каждый день было затруднительно.