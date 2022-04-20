Комик Юнусов пожаловался на питание на шоу «Звезды в Африке»

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Российский юморист, актер, резидент Comedy Club Роман Юнусов рассказал о минусах питания на проекте «Звезды в Африке».

— Когда я только пришел на проект, то ребята говорили мне, что они голодают, из еды есть только бобы и маис, то есть кукурузная мука. Я подумал, что ничего страшного в этом нет. Подумаешь, посидеть пару недель на таком питании. Но уже через три дня маис и бобы буквально бетонируются в твоем желудке, — рассказал артист.

Юморист отметил, что ранее он уже сталкивался со змеями, крысами и тараканами во время участия в других передачах, поэтому он их не боялся. При этом актер признался, что во втором сезоне шоу испытания были сложнее и масштабнее по сравнению с первым этапом.

Кроме того, Юнусов отметил, что ведущая Ольга Бузова поразила его своей смелостью и талантом. Она держалась на испытаниях как настоящий «кремень», передает его слова Nation News.

До этого ведущий проекта Михаил Галустян отметил, что их с соведущей Ольгой Бузовой отлично кормят во время съемок, из-за чего он даже опасается набрать вес. По словам Галустяна, он намеренно не заходит ни к кому из участников проекта, чтобы избежать искушения кому-то помочь.