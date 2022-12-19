Эксперт рассказала, что поможет развитию моды в России

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Для развития российской индустрии моды требуются новые имена. Кроме того, сейчас задействуется все больше виртуальных технологий для продвижения брендов, в том числе реальную модель можно заменить виртуальной. Об этом рассказала основатель модельного агентства Мария Бабкина.

Эксперт отметила, что на решение о покупке пока все равно влияет человек — модель или лидер мнений, который представляет бренд аудитории. Сейчас нужны новые имена и в дизайне, и в моделинге, чтобы следующий год стал успешным для индустрии российской моды.

Бабкина рассказала, что в сфере моды используется большое количество современных технологий.

— Я вижу, как робот может заменить человека на производстве одежды и как это экономически влияет на стоимость итоговой продукции, как виртуальная модель может заменить реальную топ-модель, обладающую всемирной славой, во время рекламной кампании бренда, — отметила она в комментарии РИАМО.

Она также назвала и другие тенденции развития моды в России. Например, запрос молодого поколения на крафтовый продукт. Еще один популярный тренд — ресайклинг, то есть использование вторично переработанного сырья.

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