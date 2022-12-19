Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Эксперт рассказала, что поможет развитию моды в России

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперт рассказала, что поможет развитию моды в России
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Для развития российской индустрии моды требуются новые имена. Кроме того, сейчас задействуется все больше виртуальных технологий для продвижения брендов, в том числе реальную модель можно заменить виртуальной. Об этом рассказала основатель модельного агентства Мария Бабкина.

Эксперт отметила, что на решение о покупке пока все равно влияет человек — модель или лидер мнений, который представляет бренд аудитории. Сейчас нужны новые имена и в дизайне, и в моделинге, чтобы следующий год стал успешным для индустрии российской моды.

Бабкина рассказала, что в сфере моды используется большое количество современных технологий.

— Я вижу, как робот может заменить человека на производстве одежды и как это экономически влияет на стоимость итоговой продукции, как виртуальная модель может заменить реальную топ-модель, обладающую всемирной славой, во время рекламной кампании бренда, — отметила она в комментарии РИАМО.

Она также назвала и другие тенденции развития моды в России. Например, запрос молодого поколения на крафтовый продукт. Еще один популярный тренд — ресайклинг, то есть использование вторично переработанного сырья.

Ранее стилист Влад Лисовец отметил, что нет цветов, которые не сочетаются между собой. Но не стоит добавлять в образ более трех цветов, передает ФАН.

Базовые вещи подойдут и юным девушкам, и дамам в возрасте. Как создать базовый гардероб на любой случай жизни, «Вечерней Москве» рассказала дизайнер Leru Валерия Утушкина.

Мода Одежда тренды
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Вячеслав Поставнин
Вячеслав Поставнин

Многим сбежавшим скоро придется вернуться

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Любимый поэт Алтынбека

Никита Миронов
Никита Миронов

Олимпийцы второго сорта

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Детские вопросы

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Все обращения будут рассмотрены

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Большая, общая история

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Проверка «на вшивость» прошла успешно

Все мнения
О проекте