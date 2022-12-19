Бытовой фитнес: тренер Акбаров рассказал, сколько калорий тратит человек при расчистке снега

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

При расчистке снега у человека задействуется большое число мышц, и он тратит много калорий. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал спортивный врач и тренер по физической подготовке Ринат Акбаров.

По его словам, при условии, что человек за раз берет два килограмма снега и поднимает на высоту 50 сантиметров, то расход энергии за один такой цикл составит около 10 джоулей. Если совершать один захват, подъем и выброс снега в десять секунд, то за час такой беспрерывной работы организм потратит около 3600 джоулей (или 900 килокалорий), объяснил врач.

Он уточнил, что при этой работе задействуются все группы мышц, дыхательная, сердечно-сосудистая и иммунная системы, а также опорно-двигательный аппарат. Акбаров отметил, что движения во время уборки снега можно сравнить с игрой в хоккей или лыжными гонками на длинные дистанции.

В частности, при уборке снега прокачиваются мышцы икр, стоп и бедер. Помимо этого, это занятие является хорошей кардионагрузкой.

Человеку следует с осторожностью подходить к уборке снега при отсутствии физической подготовки или при проблемах со здоровьем, обратил внимание собеседник «ВМ».

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