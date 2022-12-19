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Более 24,3 тысячи человек в рамках реновации получили квартиры в Москве с начала года

Араз Салехов

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Более 24,3 тысячи человек в рамках реновации получили квартиры в Москве с начала года
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Свыше 24,3 тысячи москвичей с начала года получили квартиры в новостройках в рамках программы реновации. Об этом в понедельник, 19 декабря, сообщили в пресс-службе столичного департамента городского имущества.

— В этом году департамент городского имущества предложил москвичам равнозначные квартиры в 57 новостройках по программе реновации. Новое жилье в них получили 24,3 тысячи человек, — рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

Как уточняется, на данном этапе свыше 3,5 тысячи жителей старых пятиэтажек заключили договоры на новые квартиры в Юго-Западном округе Москвы, по 3,3 тысячи человек — в Южном, Восточном и Юго-Восточном административных округах. Помимо этого, в пятерку лидеров входит Северный округ, где правообладателями стали почти 2,8 тысячи человек, сообщает ТАСС.

Помимо этого, планируется строительство новостройки в рамках программы реновации на Карельском бульваре. Так, в доме появится 454 квартиры, в том числе 218 однокомнатных, 195 двухкомнатных и 41 трехкомнатная.

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