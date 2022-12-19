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Восьмитысячная пара зарегистрировалась во Дворце бракосочетания № 4 в этом году. Об этом стало известно в понедельник, 19 декабря.

— В связи с сильным снегопадом, 14 декабря, Николай и Анастасия попали в пробку и очень переживали, что опоздают на регистрацию брака. К своему времени пара не успела, но мы, конечно, зарегистрировали брак, и молодожёны стали 8000-ой парой во Дворце бракосочетания № 4 в 2022 году, — говорится в сообщении.

Паре вручили фирменный «набор молодоженов», сообщает Telegram-канал «ЗАГС.Москва».

Мэр Москвы Сергей Собянин 16 декабря рассказал об открытии в столичном районе Южное Бутово нового Дворца бракосочетания. Первыми гостями дворца стали Александра и Михаил Костюткины, которые в этом году отмечают золотую свадьбу. Пара является активными участниками Центра московского долголетия «Щербинка».

Также стало известно, что москвичи в 2023 году смогут жениться на выездных площадках города в будние дни. Браки на выездных площадках регистрируются в рамках проекта «Новые адреса счастья». С начала его реализации более 35 тысяч пар сыграли свадьбу в необычных местах города.