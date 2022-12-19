Курс евро на Мосбирже превысил 70 рублей впервые с 27 мая

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Курс евро по отношению к рублю поднялся выше 70 впервые с 27 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже в понедельник, 19 декабря.

Ключевой фактор роста европейской валюты заключается в уходе от рекордов профицита внешней торговли. В настоящее время сырьевой экспорт продолжает уменьшаться по причине антироссийских санкционных мер и из-за снижения мировых цен на нефть. При этом импорт продолжает расти.

В свою очередь доллар на торгах близко подошел к 66 рублям, юань торгуется выше 9,4 рубля, передает РИА Новости.

Ослабление курса доллара по отношению к европейской валюте и иене в последние месяцы имеет временный эффект, в 2023 году доллар в очередной раз обретет свою силу. Об этом заявил главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев.

По его словам, в 2023 году доллару помогут глобальная рецессия, а также геополитические разногласия, рекордный уровень инфляции, скачок процентных ставок центральных банков стран Запада в условиях накопленных долгов, а также продовольственный и энергетический кризисы.

В феврале в западных странах появилось выражение «мать всех санкций», которые означает быстрое введение сокрушительных мер против России. Однако в итоге эти меры оказались малоэффективными, и ЕС пришлось перейти к тактике санкционных пакетов, которые тоже не дали желаемого эффекта. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал политолог Юрий Светов.