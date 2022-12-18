Что такое «мать всех санкций» и почему тактика Запада в отношении России не сработала

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В феврале на Западе появилось выражение «мать всех санкций», означающее быстрое введение сокрушительных мер против РФ. Однако в итоге эти меры оказались малоэффективными, и Евросоюзу пришлось перейти к тактике санкционных пакетов, которые тоже не дали желаемого эффекта. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал политолог Юрий Светов.

Что такое «мать всех санкций»

В начале 2022 года на Западе верили, что санкции сразу же приведут Россию к смирению, отметил эксперт.

— На Западе думали, что после введения первых санкций нам не дадут торговать, мы не сможем никуда поставлять товары, и в результате в России наступит экономический коллапс. Были громкие слова, что экономика России — капля в мировой экономике, всего два процента, и мировая экономика с легкостью обойдется без РФ. Поэтому и звучали выражения про «адские санкции» и «мать всех санкций», — пояснил политолог.

Само заявление «мать всех санкций» принадлежит американцам, которые любят подобные формулировки. Вполне возможно, что его придумал Байден, уточнил собеседник «ВМ».

Однако оказалось, что быстро подавить Россию санкциями не так просто и два процента иногда бывают значимыми, подчеркнул специалист.

— Россия включена в различные цепочки поставок и покупок. Особенно это связано с энергоносителями. К тому же российская промышленность оказалась способна заместить некоторые вещи, которые в России не производились. Из-за этого Евросоюзу пришлось принимать новые санкции. Сейчас, например, премьер-министр Нидерландов сказал, что девятый пакет слабенький, надо будет быстрее разрабатывать последующие пакеты, — рассказал Светов.

По мнению политолога, в ближайшее время ключевым вопросом станет изменение потолка цен на российский газ. Также на Западе будут обсуждать потолок цен на материалы для атомных электростанций, редкоземельные металлы и другие ресурсы, уточнил эксперт.

В чем отличие санкций 2022 года

Как отметил Светов, антироссийские санкции в 2022 году стали более серьезными, чем были в 2014 году.

— Нынешние санкции более глобальные. Вокруг России фактически строят стену. Если вдруг обнаруживается, что где-то что-то просачивается, эту возможность быстренько прикрывают. Кроме того, вводятся вторичные санкции против тех, кто не хочет соблюдать ограничения. Этим Запад сейчас активно занимается — вплоть до введения уголовной ответственности против тех, кто не хочет прогибаться под санкции, — объяснил политолог.

Собеседник «ВМ» обратил внимание, что некоторые крупные страны, такие как Китай и Индия, соблюдают только те санкции, которые касаются их интересов. А страны ОПЕК+ не скрывают, что, наблюдая за давлением на Россию, опасаются такого же давления со стороны американцев в будущем, подчеркнул эксперт.

Какие «изъяны» есть у санкций

Политолог обратил внимание, что, несмотря на обилие мер, в пакетах санкций постоянно находят «дыры».

— Я думал, что вещание наших телеканалов на Западе полностью запрещено. А в девятом пакете они снова написали, что, оказывается, какие-то возможности для нашего вещания все-таки были. Лазейки обнаруживаются постоянно, они выгодны не только нам, но и западному бизнесу, — уверен специалист.

В пример Светов привел германскую компанию Henkel, производящую бытовую химию и средства личной гигиены. После введения санкций от нее потребовали уйти из России. Попытка продать бизнес за 500 миллионов евро не увенчалась успехом, и теперь создается обособленное российское подразделение — фактически компания остается в стране. Кто компенсирует многомиллиардные убытки компаниям, которые все-таки покинули Россию, — вопрос открытый, заключил политолог.