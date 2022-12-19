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Путин подписал закон об установлении МРОТ в размере 16 242 рублей на 2023 год

Араз Салехов
Общество
Путин подписал закон об установлении МРОТ в размере 16 242 рублей на 2023 год
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 2023 год. В следующем году он составит 16 242 рубля. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

— С 1 января 2023 года предлагается установить (МРОТ) в сумме 16 242 рубля в месяц с ростом на 6,3 процента к предыдущему году, — говорится в документе.

До этого Совет Федерации одобрил принятие закона, который устанавливает МРОТ в 2023 году на уровне 16 242 рублей. Отмечается, что закон поспособствует повышению зарплаты порядка 3,5 миллиона бюджетников.

Помимо этого, закон об установлении МРОТ в размере 16 242 рублей приняла Госдума. Уточняется, что с последнего повышения, которое прошло в июне 2022 года, МРОТ вырастет на 6,3 процента.

МРОТ Россия Владимир Путин
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