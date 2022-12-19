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Приметы и советы

Москвичам рассказали, как правильно подкармливать уток

Анастасия Колоскова
Город
Москвичам рассказали, как правильно подкармливать уток
Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Лучшим кормом для оставшихся в столице на зимовку уток является комбикорм. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

— Водоплавающим птицам в качестве подкормки можно предложить только специализированный комбикорм, — говорится в сообщении.

В департаменте пояснили, что подкармливать уток следует только на специальных площадках на берегах водоемов. Горожан предупредили, что корма не должно быть слишком много. При этом его нельзя бросать в воду, чтобы не загрязнять водоем пищевыми продуктами.

В ведомстве обратили внимание, что подкормка требуется птицам только при минусовой температуре и снежном покрове. В благоприятных условиях утки способны найти себе корм самостоятельно. Москвичам напомнили, что птицам противопоказаны любые соленые, жареные, перченые, копченые продукты, а также ржаной, белый или сдобный хлеб, пшено, фрукты и миндаль.

В декабре в Москве были замечены огари, кряквы, мандаринки и чирки-свистунки. По итогам утиной переписи, проходившей в начале года, на природных территориях столицы зимовали более семи тысяч водоплавающих птиц, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что с ноября по март для жителей столицы специалисты проводят эколого-просветительские занятия в рамках акции «Птица-синица». На них москвичи узнают о ресторанах для птиц и о том, как их изготовить. Также они знакомятся с видами зимующих пернатых и правилами их подкормки. В общей сложности на сезон запланировано порядка 400 мероприятий.

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