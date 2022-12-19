Московские одиннадцатиклассники напишут последний пробный ЕГЭ в этом году

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Во вторник, 20 декабря, в столице состоится последний в этом календарном году пробный ЕГЭ. Одиннадцатиклассники напишут единую городскую контрольную работу в формате итогового экзамена по математике базового уровня.

— Единый государственный экзамен по математике — один из двух обязательных экзаменов, который сдают все выпускники. Его успешная сдача необходима для получения аттестата о среднем общем образовании. Школьники вправе выбрать базовый или профильный уровень этого экзамена, — говорится в сообщении.

Пробная версия экзамена продлится три часа. Его участники смогут взять с собой обычную линейку для построения чертежей и рисунков. Результаты пробника будут обнародованы не позднее 30 декабря и опубликованы в личном кабинете на портале mos.ru.

Напомним, что около 21 тысячи будущих столичных выпускников написали пробные ЕГЭ по физике, географии и письменной части английского языка. Участие в пробных экзаменах позволяет выпускникам ознакомиться с процедурой проведения Государственной итоговой аттестации в 2023 году, а также проверить свои знания и уровень подготовки к экзаменам.

Также в России объявили даты сдачи ЕГЭ по всем предметам. Так, 29 мая состоится экзамен по русскому языку, 1 июня школьникам предстоит написать ЕГЭ по базовой и профильной математике.