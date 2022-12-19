Предложение массовых новостроек в Москве выросло почти на 40 процентов

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

За последний год предложение на рынке нового массового жилья в столице увеличилось на 39 процентов. Об этом рассказали аналитики.

Так, например, в ноябре текущего года на рынке новостроек эконом- и комфорт-класса было зафиксировано максимальное число квартир в продаже — около 26 тысяч помещений.

Кроме того, рекорд также установили девелоперы в ТиНАО. Там в ноябре текущего года застройщики предлагали покупателям 18,5 тысячи квартир. За месяц предложение показало рост на 6 процентов.

Также сообщается, что уходящий год стал рекордным по объему предложения в премиальных новостройках столицы. В октябре их насчитывалось 5,6 тысячи.

— На рост предложения, конечно, повлияла и ситуация со спросом. Число сделок в сегменте снизилось на 21 процент за 11 месяцев 2022 года, поэтому в продаже осталось больше нераскупленных квартир и апартаментов, — рассказал коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев в разговоре с газетой «Известия».

Недавно ипотечный брокер Дмитрий Ракута в беседе с «Вечерней Москвой» предупредил о возможном снижении стоимости недвижимости на первичном и вторичном рынках на 30 процентов. По его словам, это будет возможно в том случае, если в России будут отменены программы по льготному кредитованию на покупку жилья и не появятся новые проекты.