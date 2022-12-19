Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете услуг суррогатных матерей в России для иностранцев и для одиноких мужчин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, воспользоваться услугами суррогатных матерей теперь смогут только россияне, состоящие в браке, или одинокая женщина — гражданка РФ, которая не может по медицинским показаниям выносить или родить ребенка самостоятельно, сообщает РИА Новости.

До этого российский лидер подписал закон об установлении МРОТ в размере 16 242 рублей на 2023 год. Этот показатель вырос на 6,3 процента в сравнении с 2022 годом.

Напомним, что Совет Федерации 14 декабря одобрил введение закона о запрете на услуги суррогатного материнства для иностранцев и одиноких мужчин в России. Инициативу поддержал 141 сенатор. Один член Верхней палаты Федерального собрания воздержался. Проголосовавших против документа не было.

Адвокат, партнер, руководитель практики семейного права BGP Litigation Виктория Дергунова в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, почему в России запретили суррогатное материнство для иностранцев. По ее словам, в России суррогатное материнство допустимо не только на безвозмездной основе, а человеку необязательно быть родственником суррогатной матери, которая вынашивает ребенка с целью передачи.