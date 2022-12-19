Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Путин подписал закон о запрете услуг суррогатных матерей в России для иностранцев

Араз Салехов
Общество
Путин подписал закон о запрете услуг суррогатных матерей в России для иностранцев
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете услуг суррогатных матерей в России для иностранцев и для одиноких мужчин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, воспользоваться услугами суррогатных матерей теперь смогут только россияне, состоящие в браке, или одинокая женщина — гражданка РФ, которая не может по медицинским показаниям выносить или родить ребенка самостоятельно, сообщает РИА Новости.

До этого российский лидер подписал закон об установлении МРОТ в размере 16 242 рублей на 2023 год. Этот показатель вырос на 6,3 процента в сравнении с 2022 годом.

Напомним, что Совет Федерации 14 декабря одобрил введение закона о запрете на услуги суррогатного материнства для иностранцев и одиноких мужчин в России. Инициативу поддержал 141 сенатор. Один член Верхней палаты Федерального собрания воздержался. Проголосовавших против документа не было.

Адвокат, партнер, руководитель практики семейного права BGP Litigation Виктория Дергунова в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, почему в России запретили суррогатное материнство для иностранцев. По ее словам, в России суррогатное материнство допустимо не только на безвозмездной основе, а человеку необязательно быть родственником суррогатной матери, которая вынашивает ребенка с целью передачи.

Суррогатное материнство Законы Россия Владимир Путин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Вячеслав Поставнин
Вячеслав Поставнин

Многим сбежавшим скоро придется вернуться

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Любимый поэт Алтынбека

Никита Миронов
Никита Миронов

Олимпийцы второго сорта

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Детские вопросы

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Все обращения будут рассмотрены

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Большая, общая история

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Проверка «на вшивость» прошла успешно

Все мнения
О проекте