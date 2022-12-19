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Приметы и советы

Россиянам рассказали, когда выгоднее ездить на такси в новогоднюю ночь

Анастасия Колоскова
Общество
Россиянам рассказали, когда выгоднее ездить на такси в новогоднюю ночь
Фото: Pexels

Эксперты рассказали, в какое время выгоднее заказывать такси в канун Нового года и саму праздничную ночь. Информацию об этом предоставил сервис «Яндекс Go».

Там пояснили, что сам тариф в праздничные дни меняться не будет, однако поездка может оказаться дороже из-за повышенного коэффициента.

Так, в субботу, 24 декабря, наиболее рационально будет планировать поездки на такси до обеда и в конце дня — до 14:00 и в промежутке с 19:00 до 21:00. В воскресенье, 25 декабря, лучше вызывать такси до 18:00, так как вечером цена повысится из-за большого спроса.

31 декабря лучше заказывать такси до 20:00 или после 22:00. При этом ближе к полуночи количество машин на линии уменьшится, из-за чего цены поползут вверх. Спрос на автомобили уменьшится с 02:30 до 04:30, что отразится и на стоимости поездки.

В первый день нового года лучше заказывать такси с 08:00 до 11:00. В промежуток с 11:00 до 15:00 многие отправятся в гости к родственникам и друзьям, поэтому для экономии стоит вызывать такси позже, заключили эксперты сервиса.

Впереди Новый год, многие люди мечтают сбежать подальше от городской суеты и отметить праздник на даче. Однако торжество могут омрачить неожиданные штрафы. Адвокат Елена Пономарева рассказала «Вечерней Москве», за нарушение каких правил предусмотрено наказание и сколько в таком случае придется заплатить.

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